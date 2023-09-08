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Врач-генетик Сергей Соловьёв стал гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове. Главное

Заведующий консультативно-диагностическим отделением Псковской городской больницы, врач-генетик Сергей Соловьёв стал гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • за последние годы количество обращений к генетику выросло, так же как и увеличилась группа диспансерного наблюдения за пациентами с генетическими заболеваниями;
  • с этого года новорождённых в регионе обследуют на 36 тяжёлых врождённых генетических заболеваний;
  • у женщин 35+ и мужчин 45+ риск рождения ребёнка с врожденными патологиями растёт в геометрической прогрессии;
  • если в роду есть какие-либо аномалии развития, физические дефекты, неврологические, психические и другие отклонения – это повод обратиться к генетику на стадии планирования беременности;
  • генетик проводит исследование не одного человека, а семьи и со стороны женщины, и со стороны мужчины;
  • возрастным парам, планирующим беременность, консультация генетика обязательна;
  • генетик рассчитывает коэффициент риска аномалий и в соответствии с этим предлагает варианты планирования беременности;
  • даже черты характера передаются генетически, но огромную роль в становлении человека имеют воспитание и собственная сила воли;
  • чем дальше друг от друга родились мужчина и женщина, тем крепче потомство;
  • малые народности, племена рискуют выродиться и исчезнуть, если не будут вливать новую кровь в свой генофонд;
  • тема ГМО спекулятивная. Наука убедительно доказала безвредность ГМО-продуктов, более того, сейчас практически не осталось чистых продуктов.

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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