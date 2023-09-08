Врач-генетик Сергей Соловьёв стал гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове. Главное
Заведующий консультативно-диагностическим отделением Псковской городской больницы, врач-генетик Сергей Соловьёв стал гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- за последние годы количество обращений к генетику выросло, так же как и увеличилась группа диспансерного наблюдения за пациентами с генетическими заболеваниями;
- с этого года новорождённых в регионе обследуют на 36 тяжёлых врождённых генетических заболеваний;
- у женщин 35+ и мужчин 45+ риск рождения ребёнка с врожденными патологиями растёт в геометрической прогрессии;
- если в роду есть какие-либо аномалии развития, физические дефекты, неврологические, психические и другие отклонения – это повод обратиться к генетику на стадии планирования беременности;
- генетик проводит исследование не одного человека, а семьи и со стороны женщины, и со стороны мужчины;
- возрастным парам, планирующим беременность, консультация генетика обязательна;
- генетик рассчитывает коэффициент риска аномалий и в соответствии с этим предлагает варианты планирования беременности;
- даже черты характера передаются генетически, но огромную роль в становлении человека имеют воспитание и собственная сила воли;
- чем дальше друг от друга родились мужчина и женщина, тем крепче потомство;
- малые народности, племена рискуют выродиться и исчезнуть, если не будут вливать новую кровь в свой генофонд;
- тема ГМО спекулятивная. Наука убедительно доказала безвредность ГМО-продуктов, более того, сейчас практически не осталось чистых продуктов.
Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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08 сентября 2023
Врач-генетик Сергей Соловьёв стал гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове. Главное