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Удалённое репетиторство проходит новый этап эволюции

В социальной значимости и полезности дистанционного образования сегодня уже никто не сомневается. Именно репетиторы, работающие в Сети, в период пандемии с её карантинным режимом помогали школьникам и студентам не отстать от учебной программы. Одновременно учителя, освоившие эту профессию, стали активно готовить выпускников к государственным экзаменам. В целом онлайн-занятия ощутимо повысили успеваемость, улучшив процент старшеклассников, поступивших в вузы.

Фото предоставлено ООО «ТьюторОнлайн»

Не стоит думать, что репетиторы в интернете помогают школьникам освоить исключительно сложные науки, такие как математика, физика и химия. Например, в настоящий момент онлайн-курсы обществознания являются достаточно востребованным направлением дистанционного образования. Высоким спросом пользуются учебные программы по русскому языку и литературе, позволяющие во всех деталях изучить эти важные дисциплины. Одним из ведущих предметов, преподаваемых удалённо, для многих учащихся стала информатика. Таким образом, обучающие порталы в настоящий момент охватили все ключевые сегменты школьного образования.

В рамках динамичного развития удалённого репетиторства происходит целый ряд важных процессов, способных положительно повлиять на будущее этого рынка. Прежде всего, большинство преподавателей теперь работают в законном правовом поле, получив статус самозанятых граждан. Во-вторых, оценка работы учителей осуществляется с помощью персонального рейтинга, способного существенно повлиять на количество заказов. В-третьих, в эту область пришли опытные столичные педагоги, готовые помогать школьникам из отдалённых районов, где всегда существовала проблема с квалифицированными преподавательскими кадрами.

Стоит отметить профессиональный рост онлайн-репетиторов, многие из которых сумели разработать собственные методы организации онлайн-занятий. Соответственно, такие специалисты стали пользоваться большой популярностью у родителей, желающих подтянуть своего ребёнка по определённым предметам. При этом расценки на уроки остались прежними: в настоящее время стоимость одного академического часа составляет около 700 рублей. То есть за 1500-2000 рублей в неделю можно добиться ощутимых результатов как в плане улучшения отметок, так и в решении задачи подготовки к экзаменам. Описанная ситуация предоставляет возможность делать оптимистичные прогнозы дальнейшего прогресса удалённого образования в России.

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