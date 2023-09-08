Главное политическое событие года «Ночь выборов – 2023» в прямом эфире покажет «Первый Псковский»

18:12, 08 сентября 2023, ПАИ

Главное политическое событие года в Псковской области «Ночь выборов – 2023» вновь пройдёт 10 сентября, в единый день голосования.

В течение двух с половиной часов кандидаты в губернаторы, лидеры региональных отделений партий, федеральные и региональные эксперты, главы муниципалитетов региона, политтехнологи, журналисты будут обсуждать яркие моменты и перипетии избирательной кампании, подведут итоги выборов.

В программе «Ночи выборов – 2023» в Псковской области – электоральные ножницы, кандидатский торт и улиточная ферма.

Гастрополитическое шоу будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Первый Псковский», трансляция стартует в воскресенье, 10 сентября, в 21:30.

Видеотрансляция также будет доступна на сайте Псковского агентства информации, в официальных группах ПАИ и «Первого Псковского» в соцсети «ВКонтакте».

Трансляцию прошлого года можно посмотреть по ссылке.

В Псковской области продолжается голосование на выборах губернатора, главы Псковского района, депутатов представительных органов власти. Всего 10 сентября будут подведены итоги 12 избирательных кампаний.