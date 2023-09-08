Профориентационное занятие провели для девятиклассников в ПсковГУ
Профориентационное мероприятие провели преподаватели Института физико-математических наук и информационных технологий ПсковГУ для девятиклассников псковского лицея «Развитие». Об этом ПАИ сообщают в пресс-службе университета.
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Фото: ПсковГУ
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Фото: ПсковГУ
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Фото: ПсковГУ
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Фото: ПсковГУ
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Фото: ПсковГУ
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Фото: ПсковГУ
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Фото: ПсковГУ
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Фото: ПсковГУ
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Фото: ПсковГУ
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Фото: ПсковГУ
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Фото: ПсковГУ
Старшеклассники познакомились с образовательной средой учебного заведения, побывали в аудиториях. Им рассказали о направлениях обучения в университете, в числе которых программы, запущенные в рамках сетевого партнёрства с ведущими вузами России, в частности с Московским физико-техническим институтом (МФТИ). Кроме того, преподаватели поделились результатами совместной работы с вузами Белоруссии.
Школьники посетили компьютерный класс, а также две учебные лаборатории ПсковГУ – сканирующей зондовой микроскопии и электричества и оптики.
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