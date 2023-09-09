Михаил Ведерников проконтролировал благоустройство псковского парка на Милевке

17:55, 09 сентября 2023, ПАИ



Ход работ по благоустройству территории парка у реки Милёвки в Пскове проинспектировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки сегодня, 9 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Вместе с главой региона в объезде по городу участвует глава Пскова Борис Елкин.

По просьбам, жителей будет обустроен специальный склон, который в зимнее время будет оборудован под снежную горку для катания на санках и ватрушках. Также сейчас рабочие доделывают туалетный блок и освещение на спортивной площадке парка. На спортплощадке будут работать две баскетбольные и одна волейбольная площадки. Помимо этого, в парке посадят специальную ель, которую будут украшать перед Новым годом.

Основной целью проведения мероприятий по благоустройству территории общего пользования парка у реки Милёвки является повышение комфортности городских зелёных территорий и многофункционального использования.

Напомним, благоустройство парка проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» по итогам голосования с участием жителей Пскова. В 2021 году в Пскове проходило голосование, в рамках которого горожане могли выбрать один из вариантов благоустройства парка. На выбор псковичей было представлено два варианта, разработанных на базе детского технопарка «Кванториум»: «Место для тебя» и «Парк сенсорного восприятия». В итоге участники голосования отдали предпочтение концепции «Место для тебя». За неё проголосовало 53% участников опроса.