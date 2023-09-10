Александр Малькевич: Люди Херсонщины следили за выборами в Псковской области

22:50, 10 сентября 2023, ПАИ

Жители Херсонской области с огромным интересом следили за избирательной кампанией в Псковской области. Об этом заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информсообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

Александр Малькевич, находящийся на данный момент в Херсонской области, напомнил, что у Псковской и Херсонской области с прошлого года особая связь. «Когда было трудно, Псковская область взяла шефство над Бериславским районом. Люди прекрасно помнят, что было сделано – площадки для воркаута, помощь в подготовке школ к учебному году, визит Михаила Ведерникова в Берислав, – подчеркнул Александр Малькевич. – Сейчас люди Херсонщины с огромным интересом следили за избирательной кампанией Псковской области».

Он напомнил, что недавно порядка 50 детей из Херсонской области ездили в Псковскую область в молодёжный лагерь «Истоки». Одним из самых ярких впечатлений для детей стала встреча с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Александр Малькевич отметил, что из поездки дети вернулись настоящими амбассадорами русского мира.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.