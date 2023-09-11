Основатели улиточной фермы из Невельского района станут гостями эфира на радио «Серебряный дождь»

13:45, 11 сентября 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 11 сентября, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На этот раз в гостях у ведущего Алексея Семёнова – основатели улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») Алексей Корочкин и Наталья Деревянных.

Как создать с нуля бизнес по производству деликатесов премиум-уровня?

Насколько успешно в регионе реализуется проект улиточной фермы?

Как фермеры получили грант в 10 млн рублей от Минсельхоза РФ и на что пойдут эти средства?

Какие объекты туристической инфраструктуры появятся в Псковской области благодаря улиточной ферме?

Что такое улиточное спа и какие косметические процедуры скоро станут доступны жителям региона?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00. Трансляция программы будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».