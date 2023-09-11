Жители Херсонщины пройдут обучение в правительстве Псковской области

15:39, 11 сентября 2023, ПАИ

Жители Бериславского района Херсонщины пройдут обучение в правительстве Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обучение предусмотрено для сотрудников военно-гражданской администрации Бериславского района. В числе направлений: кадровая работа, актуальные вопросы финансового планирования и бюджетирования, информационно-технического обеспечения и системы государственных закупок.

«Это не первый образовательный курс, который пройдут в Псковской области государственные и муниципальные служащие новых территорий. В начале августа на территории региона обучались специалисты министерства труда и социальной политики Херсонской области, а также ЛДНР», – подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, Псковская область помогает налаживать программный продукт в социальной сфере на этих территориях. Взаимодействие осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанным между Псковской областью и Бериславским районом Херсонской области в августе прошлого года.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.