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Общество

Екатерина Мизулина просит Минобороны РФ призвать Даню Милохина на срочную службу

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны РФ с просьбой призвать блогера Даню Милохина на срочную службу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Telegram-канале директора Лиги.

Как отметила Мизулина, Милохин, «ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями», находясь за пределами РФ, на днях вернулся в страну. «Блогер не был ранее призван в ряды Вооружённых сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет», – сообщила директор Лиги безопасного интернета. Она попросила Минобороны «призвать молодого человека в ряды Вооружённых сил России», учитывая начало в ближайшее время осенней призывной кампании.

Такое решение, по мнению Мизулиной, может поспособствовать патриотическому воспитанию Милохина и он на деле докажет свою преданность стране. 

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