Федерация русских шахмат появилась в Псковской области

10:50, 12 сентября 2023, ПАИ

Федерация таврелей, которые иначе называют русские шахматы, появилась в Псковской области 11 сентября. Об этом сообщается в группе новой спортивной федерации в соцсети «ВКонтакте».

«Мы прошли регистрацию в Министерстве юстиции и начинаем официальную деятельность как региональная федерация по виду спорта», – отметили в сообщении группы.

Таврели – разновидность шахмат, современные правила которых были разработаны в 90-х годах XX века. Игра появилась во времена скифов и до IX–X веков была распространена на Руси.

Отметим, что в отличие от шахмат, в таврели фигуры не снимаются с доски при взятии, а «берутся в плен» путём наскока сверху.

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