Поездка в Печоры закончилась для кубинцев выдворением из России

11:47, 12 сентября 2023, ПАИ

Четырёх граждан Кубы принудительно выдворят за пределы России из Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

9 сентября пограничный наряд в районе пункта пропуска «Куничина Гора» задержал граждан Кубы, которые находились в пределах пограничной зоны без индивидуального пропуска. В суде нарушители пояснили, что приехали с друзьями в Печоры в туристических целях, а о том, что находятся в пограничной зоне, не знали.

Печорский районный суд признал граждан Кубы виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ, оштрафовал каждого на 500 рублей и постановил выдворить их за пределы России.

До этого момента иностранцы будут находиться в центре временного содержания иностранных граждан в Пскове.

Также двоих из задержанных кубинцев суд привлёк к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ за уклонение от выезда за пределы России по истечении определённого срока пребывания. Каждый из них оштрафован на 2 000 рублей с административным выдворением за пределы РФ в принудительной форме.