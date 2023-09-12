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Политика

Александр Гончаренко станет гостем программы на «Серебряном дожде»

Программа «Оглавление» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 12 сентября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Ларисы Малковой станет председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Фото: ПАИ. На фото Александр Гончаренко

Как спикер оценивает новый состав гордумы спустя ровно год после начала его работы? Кто его приятно удивляет, а кто прогуливает заседания комитетов? Всегда ли хорошо, что сессии представительного органа скоротечны? Какие важные решения думцы планируют принять в новом парламентском сезоне? С какими вопросами чаще всего обращаются избиратели к самому Александру Гончаренко?

Об этом и многом другом - в эфире программы «Оглавление» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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