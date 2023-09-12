Огромная трещина образовалась на отремонтированном в Великих Луках тротуаре

14:56, 12 сентября 2023, ПАИ

Огромная трещина образовалась на отремонтированном в Великих Луках тротуаре на улице Новосокольнической, сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

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Отметим, что улица фактически находится в городе, но заканчивается уже на границе с районом у деревни Фотьево. Поэтому новому тротуару были рады и горожане, и жители района, отмечает издание. Однако ремонт «прожил» недолго.

«В этот разлом нога может по колено провалиться!» — написал подписчик газеты. Он же поделился фото глубокой трещины на свежем тротуаре.