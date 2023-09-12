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Политика

Рабочий ритм и планирование: Александр Гончаренко назвал принципы работы в Псковской городской Думе 

О принципах работы Псковской городской Думы рассказал её председатель Александр Гончаренко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Самое хорошее мероприятие – это то, которое подготовлено заранее», – сказал он. По словам Александра Гончаренко, главное – это планирование. «Мы чётко решаем, что мы будем делать каждый месяц, что будет в наших планах, на чëм нужно сконцентрировать внимание», – подчеркнул он.

«Мы на сессии выдаëм уже готовый продукт, депутатскому корпусу остаётся только осмыслить. Кроме того, мы заранее отправляем материалы и можно задавать вопросы», – поделился председатель городской Думы.

Гость студии также отметил, что смысл сессий в том, чтобы «не создавать рабочий шум и гам, а был рабочий ритм».

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