Оправдана ли скоротечность сессий Псковской гордумы, объяснил Александр Гончаренко
Оправдана ли скоротечность сессий представительного органа, объяснил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Из 25 депутатов только два человека работают на платной основе: мой заместитель и я. Остальные – общественники», – отметил гость студии и добавил, что им очень дорого время, которое есть у депутатов, тем более в таком динамичном мире.
По словам Александра Гончаренко, самая главная задача аппарата Псковской городской Думы – это готовить мероприятия так, чтобы «депутат пришёл и всё понимал без ненужных разговоров».
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