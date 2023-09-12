Оправдана ли скоротечность сессий Псковской гордумы, объяснил Александр Гончаренко

19:00, 12 сентября 2023, ПАИ

Оправдана ли скоротечность сессий представительного органа, объяснил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Из 25 депутатов только два человека работают на платной основе: мой заместитель и я. Остальные – общественники», – отметил гость студии и добавил, что им очень дорого время, которое есть у депутатов, тем более в таком динамичном мире.

По словам Александра Гончаренко, самая главная задача аппарата Псковской городской Думы – это готовить мероприятия так, чтобы «депутат пришёл и всё понимал без ненужных разговоров».