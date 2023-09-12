ФОТОРЕПОРТАЖ. Праздник князя Александра Невского в Пскове

Перенесение мощей благоверного князя, заступника земли Русской Александра Невского отмечают православные 12 сентября. В памяти потомков – два сражения князя, в которых он одержал победу: Невская битва 1240 года и Ледовое побоище на Чудском озере в 1242 году.

Сегодня и в Пскове православные христиане собрались в храме Александра Невского. Там прошла божественная литургия, а затем – крестный ход. После церемонии на площадке около храма развернулась ярмарка. Верующие смогли представить свою продукцию: урожай и выпечку, которую приготовили сами.

О том, как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.