Михаил Ведерников готов помочь «Псковпассажиравтотрансу» повысить зарплаты водителям

18:28, 12 сентября 2023, ПАИ

Правительство Псковской области поддержит «Псковпассажиравтотранс» в части индексации зарплат водителям автобусов. Об этом решении губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил во время посещения автотранспортного предприятия сегодня, 12 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников вместе с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым и гендиректором предприятия Юрием Михайловым осмотрели ремонтную зону. Здесь недавно установлен тормозной стенд, который предприятие закупило за собственные средства.

«Какая средняя заработная плата у водителей?» – спросил Михаил Ведерников у руководителя предприятия.

Юрий Михайлов отметил, что в городе – 36 тысяч рублей, в филиалах – около 34 тысяч. Больше может быть при переработках, но это дополнительная нагрузка. Есть предварительные расчёты повышения зарплаты водителям почти на 12 %, для этого необходимо более 3 млн рублей.

«Подумайте, сколько предприятие готово вложить собственных средств. Мы готовы вас поддержать. Повышать зарплату водителям необходимо, это вопрос безопасности и престижа профессии. Ждём предложений, мы со своей стороны найдём ресурсы», – сказал Михаил Ведерников.

В целом губернатор положительно оценил работу руководства по финансовому оздоровлению автотранспортного предприятия: удалось разобраться с тяжёлым наследством, с долгами контрагентам. На собственные средства предприятие начало покупку техники – приобретено восемь автобусов.

«Если раньше мы вам в начале года давали субсидию, её не хватало, приходилось брать средства из лимитов следующего года, то сейчас большую часть года вы справляетесь своими силами. Я очень рассчитываю, что новые автобусы, которые поступят вам до конца года, будут способствовать улучшению финансового состояния предприятия», – подытожил Михаил Ведерников.