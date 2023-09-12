Семь новых автобусов производителя КамАЗ поступят в Псковскую область

18:24, 12 сентября 2023, ПАИ

Семь автобусов автопроизводителя КамАЗ поступят в Псковскую область в рамках масштабного обновления подвижного состава общественного транспорта по договорённости правительства региона и группы компаний из Набережных Челнов. Соглашение о сотрудничестве губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор по пассажирскому транспорту ПАО «КамАЗ» Самат Саттаров подписали в режиме ВКС сегодня, 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Масштабное обновление автобусного парка в Псковской области мы ведём уже несколько лет. В этой части с группой компаний «КамАЗ» мы сотрудничаем тесно. Специалисты областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству положительно отзываются об их технике: конкурентные цены, хорошее качество. В рамках сотрудничества планируем не только в этом году закупить транспорт, но и в следующем году приобрести в лизинг 10 автобусов», – рассказал Михаил Ведерников.

Представитель ПАО «КамАЗ» особо подчеркнул, что производитель техники заинтересован в развитии производства пассажирского транспорта: это стратегический приоритет. «Очень рады, что ваши коллеги побывали на территории нашего завода, оценили, как это всё собирается на площадках, а теперь смогут оценить качество техники непосредственно на маршрутах. Мы готовы сотрудничать и будем стараться выполнять текущие и перспективные заказы в срок. Уверен, что наше взаимодействие перерастёт в крепкое и плодотворное сотрудничество», – сказал Самат Саттаров.