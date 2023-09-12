Северное сияние можно наблюдать сейчас под Псковом

22:07, 12 сентября 2023, ПАИ

«Прямо сейчас за городом наблюдается северное сияние. У кого есть возможность – посмотрите на северную часть неба. А лучше попробуйте сфотографировать с выдержкой в несколько секунд», – сообщили в группе «АстроПсков».

Сегодня к Земле прибыла мощная ударная волна, которая принесла с собой стабильно мощные космические параметры для наблюдения яркого полярного сияния. Явление будет доступно южнее (возможно, сильно южнее) полярного круга. Индекс BZ, отвечающий за яркость сияния, колеблется около отметки -20.