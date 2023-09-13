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Общество

Таймлапс. Северное сияние запечатлели в небе над Псковом

Северное сияние запечатлели над Псковской областью на территории деревни Дуброво Псковского района. Таймлапс с кадрами уникального явления разместили в группе «АстроПсков» в соцсети «Вконтакте».

Фото: "АстроПсков" в соцсети "ВКонтакте" / cкриншот с видео

 

«Снято 486 кадров с 21:37 до 22:42. Получился в итоге вот такой таймлапс», – говорится в сообщении.

Видео распространено представителями сообществ «АстроПсков» и «Юный техник» в рамках научно-просветительского проекта «Поехали» при поддержке Фонда президентских грантов. 


 

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