Таймлапс. Северное сияние запечатлели в небе над Псковом
Северное сияние запечатлели над Псковской областью на территории деревни Дуброво Псковского района. Таймлапс с кадрами уникального явления разместили в группе «АстроПсков» в соцсети «Вконтакте».
«Снято 486 кадров с 21:37 до 22:42. Получился в итоге вот такой таймлапс», – говорится в сообщении.
Видео распространено представителями сообществ «АстроПсков» и «Юный техник» в рамках научно-просветительского проекта «Поехали» при поддержке Фонда президентских грантов.
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