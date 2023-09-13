Художественная выставка открылась в Псковском колледже искусств

09:03, 13 сентября 2023, ПАИ

Художественная выставка дипломных работ выпускников открылась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.

Экспозицию составили серии и триптихи, представляющие многообразие технических возможностей художественной росписи ткани – горячий батик, холодный батик, роспись ткани без резерва.

Основными темами изображений стали странствующие актеры, карты звездного неба, морские глубины.

Авторами картин стали выпускники специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» этого года.

«В работах выражено трепетное отношение к тайнам постижения искусства, изучению морских глубин и завораживающей магии звездного неба. Яркие жизнерадостные полотна демонстрируют высокий уровень художественной подготовки по специальности и могут стать достойным украшением любого интерьера», – отметили в колледже.