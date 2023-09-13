Художественная выставка открылась в Псковском колледже искусств
Художественная выставка дипломных работ выпускников открылась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.
Экспозицию составили серии и триптихи, представляющие многообразие технических возможностей художественной росписи ткани – горячий батик, холодный батик, роспись ткани без резерва.
Основными темами изображений стали странствующие актеры, карты звездного неба, морские глубины.
Авторами картин стали выпускники специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» этого года.
«В работах выражено трепетное отношение к тайнам постижения искусства, изучению морских глубин и завораживающей магии звездного неба. Яркие жизнерадостные полотна демонстрируют высокий уровень художественной подготовки по специальности и могут стать достойным украшением любого интерьера», – отметили в колледже.
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