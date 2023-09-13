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Общество

Алексей Богаченков станет гостем программы «Среда обитания»

Очередной выпуск программы «Среда обитания» выйдет в прямом эфире на сайте Псковского агентства информации и на странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» в среду, 13 сентября, в 14:00. Собеседником ведущих Ларисы Малковой и Елены Лешкиной станет главный инженер организации «Межрегиональные проекты и программы развития» Алексей Богаченков.

Фото: ПАИ

В каком состоянии находится ансамбль Гремячей горы в Пскове? Какие работы там планируются и какова в них роль ВООПИиК? Какие памятники можно назвать самыми проблемными в Пскове? Есть ли в России регионы, которые могут быть примером для остальных в части охраны памятников? Стоит ли России выходить из ЮНЕСКО?

На эти и другие вопросы ответит гость программы «Среда обитания» в прямом эфире в 14:00. 

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