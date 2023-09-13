Оппозиция теряет свои позиции – Александр Гончаренко

13:48, 13 сентября 2023, ПАИ

Об оппозиции в представительном органе высказался председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы движемся вперёд и те партии, которые отличаются новизной подходов, взглядов, постановкой цели, программ, их реализацией – они идут впереди. Кто отстаёт, тот отстаёт», – сказал он.

По его словам, первая основа любой партии – это люди, которые её поддерживают. «Оппозиция теряет свои позиции», – добавил председатель гордумы.

Александр Гончаренко также подчеркнул, что оппозиция активно работает в составе комитетов, которые выбрали по своему желанию: они имеют право работать в любом округе и в любой ситуации развернуть свою деятельность.

«Для того, чтобы заниматься и получать результат, нужны возможности, желание и стремление. Не могу сказать, что в гордуме абсолютно безынициативная оппозиция, они занимаются своим делом, но число людей, которые их поддерживают, из года в год становится всё меньше», – резюмировал председатель Псковской городской Думы.

Ранее Александр Гончаренко объяснил, оправданна ли скоротечность сессий Псковской гордумы.