Оппозиция теряет свои позиции – Александр Гончаренко
Об оппозиции в представительном органе высказался председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Мы движемся вперёд и те партии, которые отличаются новизной подходов, взглядов, постановкой цели, программ, их реализацией – они идут впереди. Кто отстаёт, тот отстаёт», – сказал он.
По его словам, первая основа любой партии – это люди, которые её поддерживают. «Оппозиция теряет свои позиции», – добавил председатель гордумы.
Александр Гончаренко также подчеркнул, что оппозиция активно работает в составе комитетов, которые выбрали по своему желанию: они имеют право работать в любом округе и в любой ситуации развернуть свою деятельность.
«Для того, чтобы заниматься и получать результат, нужны возможности, желание и стремление. Не могу сказать, что в гордуме абсолютно безынициативная оппозиция, они занимаются своим делом, но число людей, которые их поддерживают, из года в год становится всё меньше», – резюмировал председатель Псковской городской Думы.
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