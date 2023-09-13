«Газель» со сварочным оборудованием поступила из Псковской области на Херсонщину

14:41, 13 сентября 2023, ПАИ

Псковская область поддержала жителей Херсонщины в вопросе обеспечения безаварийной работы систем жилищно-коммунального хозяйства. В среду, 13 сентября, в Херсонскую область приехала «Газель» со сварочным оборудованием. Глава Минстроя Херсонской области Валерий Новиков принял груз – аппараты для сварки полиэтиленовых труб и другие вспомогательные приспособления. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва.

Всем, что доставила Псковская область, будут пользоваться аварийные коммунальные бригады нового региона России. До этого специалисты испытывали трудности из-за нехватки специализированного оборудования.

Микроавтобус тоже останется на новой территории. Он будет использоваться для перемещения мобильных аварийных бригад.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.