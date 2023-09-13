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Общество

«Газель» со сварочным оборудованием поступила из Псковской области на Херсонщину

Псковская область поддержала жителей Херсонщины в вопросе обеспечения безаварийной работы систем жилищно-коммунального хозяйства. В среду, 13 сентября, в Херсонскую область приехала «Газель» со сварочным оборудованием. Глава Минстроя Херсонской области Валерий Новиков принял груз – аппараты для сварки полиэтиленовых труб и другие вспомогательные приспособления. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва.

Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

Всем, что доставила Псковская область, будут пользоваться аварийные коммунальные бригады нового региона России. До этого специалисты испытывали трудности из-за нехватки специализированного оборудования.

Микроавтобус тоже останется на новой территории. Он будет использоваться для перемещения мобильных аварийных бригад.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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