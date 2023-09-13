Жительница Острова выходила погибавшего в лесу лисёнка

21:33, 13 сентября 2023, ПАИ

В апреле этого года жительница Острова Елизавета Подтелкова подобрала маленького лисёнка, оставшегося без мамы. Об истории спасения маленького дикого зверя девушка рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В тот день мы вышли в поле на прогулку с собакой, и уже на обратном пути моя Зара взяла след, она побежала за ней. За большой насыпью земли я увидела маленького пушистого серого зверька, который лежал на траве совсем один на груде мёртвых мышей», – поделилась Елизавета Подтелкова.

По её словам, она сразу же взяла собаку на поводок и покинула место находки, ведь рядом мог быть взрослый дикий зверь-родитель. Позже она вернулась на место без собаки, рассмотрела детёныша, и оказалось, что это была лиса.

Оставив возле зверька мясо, она вернулась домой. На следующий день решила проверить, перенесла ли мать-лиса детёныша, и наткнулась на другую картину.

«Лисёнок так и продолжал там лежать. Только уже не спокойно, как это было вчера, а тихо жалобно воя и еле ворочаясь. Всё сразу стало понятно: лисёнка надо спасать! Он не просто лежал и грелся на солнышке, а оказался в экстренной ситуации. Я аккуратно завернула его в полотенце и положила в переноску», – рассказала Елизавета Подтелкова.

Девушка подготовилась к ситуации заранее: купила бутылочку и заменитель молока. Она вспоминает, что малыш настолько замёрз, что даже не мог есть. Его движения были медленными, даже пасть он открывал будто с эффектом замедленной съёмки, он практически ничего не весил и явно был истощён.

«В процессе кормления Умки мы поняли, что у неё есть определённые проблемы с сосанием молока: она захлёбывается, и это было связано не с соской… Возможно, это могло послужить причиной отказа мамы-лисы от него», – уточняет спасительница зверя.

До двух месяцев лиса Умка жила в частном доме своих спасителей, спала то в кровати, то в импровизированных норах: в кошачьей переноске, на нижних полках с пледами, в подушках дивана. А потом в один день сама вырыла себе нору под домом и ушла туда жить.

«В ней она жила долго, сейчас мне даже сложно определить, где она спит, появляется будто из ниоткуда, когда мы встречаемся. Возможно, так и осталась там, а может, уже заняла настоящую земляную нору рядом с нашим домом, в которой родилась», – пояснила собеседница.

Елизавета Подтелкова с семьёй не планируют строить вольер для своего нового питомца, они, наоборот, надеются, что у лисы получится вернуться в дикую природу.

«Мы вырастили лису, она привита, здорова, ласкова к нам, но при этом все базовые инстинкты у неё сохранились: она боится других людей, умеет рыть норы, добывать себе пищу. Мы специально не строим вольер, не стерилизуем, не дрессируем и не приучаем к лотку, потому что хотим дать ей возможность вернуться в дикую природу и не станем этому препятствовать. Это может случиться зимой, когда придёт время брачного периода. Но думаю, что даже в таком случае она выберет нору недалеко от нас и приведёт своих лисят для знакомства с нами, уж очень крепкая у нас ней связь», – подытожила девушка.