Экс-глава контрразведки УФСБ арестован за получение взятки 100 миллионов рублей

23:09, 13 сентября 2023, ПАИ

Арестован экс-глава контрразведки УФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев за получение взятки в размере 100 млн рублей. Согласно постановлению 235-го гарнизонного военного суда, с которым ознакомились «Известия», Царегородцев находится под стражей с конца апреля, а в начале сентября суд продлил его арест до 7 ноября. Об этом сообщили известия.

«25 апреля 2023 года был задержан в порядке ст. 91–92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», – говорится в тексте постановления.

Уголовное дело было возбуждено по факту получения взятки в особо крупном размере. Указывается, что экс-контрразведчик получил взятку при посредничестве некого человека за совершение действий в пользу него и покровительство на службе.