Росстат: Больше чем на рубль подорожал дизель на заправках за неделю

23:25, 13 сентября 2023, ПАИ

Средние розничные цены на бензин в период с 5 по 11 сентября выросли на 38 копеек – до 55,21 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива повысилась на 1 рубль 6 копеек – до 62,63 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За отчётный период бензин марки АИ-92 подорожал на 35 копеек – до 51,02 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 выросла на 39 копеек – до 55,77 рубля за литр. На 47 копеек повысилась цена марки АИ-98 – до 67,37 рубля за литр.

За период с 5 по 11 сентября рост цен на бензин был отмечен в 79 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Республике Карелия – на 3,2 %. В Республике Тыва и Томской области цены на бензин поднялись на 3 %.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 48,69 до 56,49 рубля, марки АИ-95 – от 53,79 до 63,19 рубля, марки АИ-98 и выше – от 63,39 до 74,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 49,30 до 61,10 рубля, марки АИ-95 – от 53,35 до 62,85 рубля, марки АИ-98 и выше – от 66,80 до 70,50 рубля за литр.

По сравнению с ценами конца декабря 2022 года стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 8,2 %, марки АИ-95 – на 8,5 %, а марки АИ-98 и выше – на 9,3 %. Дизельное топливо подорожало на 7,3 %. Индекс потребительских цен (инфляция) с 5 по 11 сентября вырос на 0,13 %. Рост с начала года – на 3,9 %.