Госдума сообщила о возможном изменении официальной позиции по WhatsApp

23:52, 13 сентября 2023, ПАИ

Официальную позицию по работе в России мессенджера WhatsApp могут пересмотреть, заявил первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее в среду мессенджер WhatsApp запустил функцию каналов.

«Если продукт Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории России может быть пересмотрена», – пояснил он.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

