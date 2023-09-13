Госдума сообщила о возможном изменении официальной позиции по WhatsApp
Официальную позицию по работе в России мессенджера WhatsApp могут пересмотреть, заявил первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале. Об этом сообщило РИА Новости.
Ранее в среду мессенджер WhatsApp запустил функцию каналов.
«Если продукт Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории России может быть пересмотрена», – пояснил он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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