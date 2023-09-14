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Общество

Площадка для складирования снега появится в Палкино

Площадка для складирования снега от уборки улиц появится в Палкино после вмешательства прокуратуры. Соответствующий иск был направлен в Печорский районный суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Во время проверки прокуратура установила, что на территории Палкино нет площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованной сплошным земляным валом для накопления снега после уборки улиц зимой. Снегоплавильная установка также отсутствует. Это противоречит санитарным требованиям и негативно влияет на состояние окружающей среды.

В судебном заседании глава администрации Палкино иск признала в полном объёме.

Суд удовлетворил иск.

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