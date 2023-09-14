Народная артистка Елена Камбурова станет гостьей программы «Минкульт»

13:30, 14 сентября 2023, ПАИ

Советская и российская певица и актриса, народная артистка РФ Елена Камбурова станет гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 14 сентября, в 14:00.

Темы для обсуждения:

Нам нужен театр: как появился театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой?

На будущее: что посоветует профессиональный артист ребятам, которые не смогли поступить на театральное отделение?

От поэзии к театру: как стихи привели на сцену?

Зелёный город: каков Псков в глазах советской и российской певицы и актрисы, народной артистки РФ Елены Камбуровой?

Лакмусовая бумажка: как понять человека через его любимые стихи?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Минкульт» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».