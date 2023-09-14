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Общество

Народная артистка Елена Камбурова станет гостьей программы «Минкульт»

Советская и российская певица и актриса, народная артистка РФ Елена Камбурова станет гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 14 сентября, в 14:00.

Фото: ПАИ

Темы для обсуждения:

  • Нам нужен театр: как появился театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой?
  • На будущее: что посоветует профессиональный артист ребятам, которые не смогли поступить на театральное отделение?
  • От поэзии к театру: как стихи привели на сцену?
  • Зелёный город: каков Псков в глазах советской и российской певицы и актрисы, народной артистки РФ Елены Камбуровой?
  • Лакмусовая бумажка: как понять человека через его любимые стихи?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Минкульт» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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