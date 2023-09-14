Народная артистка Елена Камбурова дала совет тем, кто не смог поступить в театральный вуз

16:36, 14 сентября 2023, ПАИ

Советская и российская певица и актриса, народная артистка РФ Елена Камбурова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове дала совет абитуриентам, которые не смогли поступить в театральные училища.

«Не надо отчаиваться, потому что надо пробовать и пробовать. Мы действительно до конца не знаем своих возможностей», – отметила она.

Елена Камбурова также привела в пример случай из прошлого: девушка, которая поступила в театральный раньше её самой, так и не смогла сыграть ни одной роли.

«Всё очень относительно. Иногда лучше не быть актёром, потому что можно прийти в театр и так всю жизнь быть на общих ролях. Театр – это очень жестокая штука, а актёр – морально сложная профессия», – резюмировала гостья студии.

Напомним, что Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой участвует во Всероссийском Пушкинском театральном фестивале, который проходит в Псковской области с 6 по 28 сентября. Посмотреть программу и купить билеты на спектакли Пушкинского фестиваля можно на официальном сайте мероприятия.