Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Народная артистка Елена Камбурова дала совет тем, кто не смог поступить в театральный вуз

Советская и российская певица и актриса, народная артистка РФ Елена Камбурова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове дала совет абитуриентам, которые не смогли поступить в театральные училища.

Фото: ПАИ. «Театр – это очень жестокая штука, а актёр – морально сложная профессия»

«Не надо отчаиваться, потому что надо пробовать и пробовать. Мы действительно до конца не знаем своих возможностей», – отметила она.

Елена Камбурова также привела в пример случай из прошлого: девушка, которая поступила в театральный раньше её самой, так и не смогла сыграть ни одной роли.

«Всё очень относительно. Иногда лучше не быть актёром, потому что можно прийти в театр и так всю жизнь быть на общих ролях. Театр – это очень жестокая штука, а актёр – морально сложная профессия», – резюмировала гостья студии.

Напомним, что Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой участвует во Всероссийском Пушкинском театральном фестивале, который проходит в Псковской области с 6 по 28 сентября. Посмотреть программу и купить билеты на спектакли Пушкинского фестиваля можно на официальном сайте мероприятия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 сентября 2023

Народная артистка Елена Камбурова дала совет тем, кто не смог поступить в театральный вуз
14 сентября 2023

Фильм о Феофане Греке снимают в Пскове
14 сентября 2023

Областной фестиваль творчества пожилых людей пройдёт в Пскове в октябре
14 сентября 2023

Показ фильма «Барби» стартовал в Пскове
14 сентября 2023

Народная артистка Елена Камбурова станет гостьей программы «Минкульт»

14 сентября 2023

Блогер и писатель Алеся Казанцева выступит с авторским стендапом в Пскове

14 сентября 2023

Две выставки открыл Пушкинский заповедник в библиотеках Белоруссии

13 сентября 2023

Большие гастроли Санкт-Петербургского театра «Пушкинская школа» пройдут в Михайловском в десятый раз


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...