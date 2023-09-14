Детский сад из Пскова собрал игрушки для воспитанников «Солнышка» в Херсонской области

16:15, 14 сентября 2023, ПАИ

Волонтеры Ресурсного центра продолжают сбор вещей для воспитанников детского сада в селе Павловка Генического района Херсонской области, где при поддержке Псковской области ведётся капитальный ремонт здания. Об этом ПАИ сообщила руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева.

Педагоги и воспитанники детского сада №47 в Пскове приняли участие в сборе игрушек для малышей детского сада в селе Павловка Генического района Херсонской области, где при поддержке Псковской области ведётся капитальный ремонт здания.

Они приобрели канцтовары и настольные игры для детей. Посылку передали через Ресурсный центр добровольчества Псковской области.



У жителей Псковской области ещё есть возможность принять участие в акции по сбору гуманитарной помощи детскому саду села Павловка. Волонтеры ждут неравнодушных граждан в Пскове по адресу: ул. Конная, д. 2.