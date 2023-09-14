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Народная артистка Елена Камбурова: Театр – дом, в котором живёт дружная семья

О том, почему театр – это всегда большая и дружная семья, рассказала советская и российская певица и актриса, народная артистка РФ Елена Камбурова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Вы никогда не услышите грубых слов в стенах нашего театра. Когда мы только вошли в зал, я сказала о том, что стены всё впитывают, поэтому очень важно, чтобы они впитали только добрые и светлые чувства», – отметила она.

Гостья студии также подчеркнула, что людям стоит ходить в театр, чтобы очиститься от всего плохого и в душе проснулось всё лучшее, что есть в человеке.

Ранее сообщалось, что Елена Камбурова дала совет тем, кто не смог поступить в театральный вуз.

Напомним, что театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой участвует во Всероссийском пушкинском театральном фестивале, который проходит в Псковской области с 6 по 28 сентября. Посмотреть программу и купить билеты на спектакли Пушкинского фестиваля можно на официальном сайте мероприятия.

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