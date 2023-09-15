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Культура

Эксперт назвал главную проблему псковских памятников

Главная проблема псковских памятников – это строительные материалы и технологии, которые использовались при их возведении, заявил главный инженер компании «Межрегиональные проекты и программы развития» Алексей Богаченков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Алексей Богаченков. Фото: Елена Коноплёва / ПАИ.

«Если брать средневековые объекты или ганзейского периода, коих немало, то при их строительстве, в основном, использовался известняк – не самый лучший материал для нашего климата. Он имеет невысокую морозостойкость, боится переувлажнения и в итоге рассыпается на мелкую щебёнку», — заявил эксперт.

Существует два подхода к реставрации исторических зданий, отметил Алексей Богаченков.

«Один из них я бы назвал «созидательный созерцатель». Это, к сожалению, не для нашего климата. Италия, Греция – вот они занимаются созерцательной реставрацией – наблюдают за тем, как время влияет на памятник. У нас, к сожалению, созерцательный подход приводит к тому, что мы теряем памятники, а мы себе этого позволить не можем», — сказал Алексей Богаченков.

Второй подход, по его словам, заключается в практическом использовании отреставрированных зданий. В качестве примера гость студии назвал Двор Подзноева, в котором сейчас расположился отель и спа-комплекс.

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