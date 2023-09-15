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Монастырский некрополь обнаружили археологи у бассейна в Пскове

Монастырский некрополь обнаружили археологи у здания бассейна «Универсант» на улице Плехановский Посад в Пскове. Об этом сообщается в группе «Археологическое общество Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Здесь и далее фото Археологического центра Псковской области

Введенский первый раскоп, о котором рассказали археологи, заложен на участке будущего строительства в прибрежной части реки Псковы. По предварительным данным, на этом месте в XV-XVIII веках существовал мужской Введенский монастырь. В ходе раскопок обнаружена часть монастырского некрополя из 37 погребений, среди которых в том числе есть женские и детские. 

Часть костяков находилась практически на поверхности, под слоем дерна, что может говорить о планировке участка в более позднее время и срезке грунта, часть могильных ям заглублялись в материк до 1,4 метра.

Антропологическим открытием Введенского раскопа стало обнаружение скелета молодого мужчины с явными признаками насильственной смерти в результате боевых действий. Зафиксированы следы ударов и повреждения костей в районе коленной чашечки, левого предплечья и шеи и затылочной части черепа.

«Реконструкция гибели выглядит так: сначала человек получил удар по ноге, упал на одно колено, попытался закрыться от противника рукой, получил еще один удар и потом ему практически отсекли голову. Пока нельзя точно сказать, к каким военным действиям можно отнести этот эпизод, возможно, это погибший защитник Пскова во время осады города войсками Стефана Батория, возможно, - во время осады Густава Адольфа», - предполагают специалисты.

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