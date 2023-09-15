Завотделением медицинской реабилитации станет гостьей эфира на радио «Серебряный дождь»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, в 14:00. Собеседником ведущих станет заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями Псковской городской больницы Оксана Вишневская.
- Какие заболевания чаще всего требуют реабилитации?
- Как работает отделении реабилитации при городской больнице, сколько пациентов получили помощь?
- Каковы составляющие успешной реабилитации?
- Кто формирует комплекс процедур, которые приводят к реабилитации?
- Как должна проходить реабилитация после травм, а также после инфаркта и инсульта?
- Почему реабилитация - дорогостоящий процесс?
- Как получить направление на реабилитацию?
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