Почти тысяча псковичей прошли через новое отделение реабилитации Псковской городской больницы

16:28, 15 сентября 2023, ПАИ

Почти тысяча псковичей прошли через новое отделение реабилитации Псковской городской больницы. Об этом в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями Псковской городской больницы Оксана Вишневская.

Отделение создано на базе Псковской городской больницы в апреле прошлого года. Реабилитацию здесь уже прошли 988 человек. «У нас есть два массажных кабинета, два зала ЛФК – общебольничный и наш собственный с велотренажёрами, аппаратами обратной биологической связи, экзоскелет, аппараты для коррекции вестибулярного аппарата», – уточнила медик.

Отделение находится в терапевтическом корпусе на втором этаже. В отделении 50 коек. Работают четыре врача реабилитационной медицины, у двух из них высшая врачебная категория.

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

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