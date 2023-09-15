«Мы плакали всем отделением»: псковский реабилитолог рассказала о своей пациентке

16:43, 15 сентября 2023, ПАИ

Заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями Псковской городской больницы Оксана Вишневская в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала о пациентке, которая восстановилась после тяжёлой болезни.

Самое главное в реабилитации, по словам врача, – мотивация пациента к восстановлению и поддержка родственников.

«Из замечательных примеров – полностью парализованная 35-летняя девушка после перенесённого вирусного заболевания. После первого курса в месяц у неё частично восстановились функции верхних конечностей. На два месяца мы отправили её домой, там она упорно выполняла все наши рекомендации, конечно, при поддержке родственников. После третьего курса она практически полностью восстановилась и стала ходить без поддержки. Мы плакали всем отделением», – поделилась Оксана Вишневская.

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

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