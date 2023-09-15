Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Мы плакали всем отделением»: псковский реабилитолог рассказала о своей пациентке

Заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями Псковской городской больницы Оксана Вишневская в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала о пациентке, которая восстановилась после тяжёлой болезни.

Фото: ПАИ

Самое главное в реабилитации, по словам врача, – мотивация пациента к восстановлению и поддержка родственников.

«Из замечательных примеров – полностью парализованная 35-летняя девушка после перенесённого вирусного заболевания. После первого курса в месяц у неё частично восстановились функции верхних конечностей. На два месяца мы отправили её домой, там она упорно выполняла все наши рекомендации, конечно, при поддержке родственников. После третьего курса она практически полностью восстановилась и стала ходить без поддержки. Мы плакали всем отделением», – поделилась Оксана Вишневская.

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 сентября 2023

Женщины терпеливее и упорнее, констатировала псковский реабилитолог
15 сентября 2023

День простоять, ночь продержаться. Новый выпуск «Псковского телеграма» скоро в эфире
15 сентября 2023

Член Псковского профсоюза стал призёром турнира по стрельбе
15 сентября 2023

«Мы плакали всем отделением»: псковский реабилитолог рассказала о своей пациентке
15 сентября 2023

Обладатели почётных званий Псковской области будут получать надбавку к зарплате
15 сентября 2023

Елена Печерская: У нас эффективные практики преподавания иностранных языков
15 сентября 2023

Штрафы за пребывание детей в запрещённых местах увеличат в Псковской области
15 сентября 2023

Дома в микрорайоне Учхоз газифицируют по программе «Догазификации» в 2024 году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...