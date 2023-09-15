Женщины терпеливее и упорнее, констатировала псковский реабилитолог

17:12, 15 сентября 2023, ПАИ

Женщины терпеливее и упорнее, констатировала заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями Псковской городской больницы Оксана Вишневская в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В числе пациентов – и мужчины, и женщины, но, могу сказать, что женщины терпеливее и упорнее», – отметила врач.

По её словам, в отделение реабилитации пациенты попадают через терапевта, через невролога, кардиолога, ортопеда и других узких специалистов. «После обращения к нам за помощью мы госпитализируем в течение 7–10 дней. Такого понятия как долгосрочный лист ожидания нет. По месяцу никто не ждёт», – заверила Оксана Вишневская.

Медик также добавила, что самое сложное в работе реабилитолога – работа с пациентами, которые зачастую могут находиться и в состоянии депрессии. «Вообще реабилитация может занимать очень много времени. Мы должны изначально видеть хотя бы минимальный потенциал. К нам из Острова привезли лежачего мужчину, и даже у него был прогресс, он в себя поверил и занимался», – отметила Оксана Вишневская.

По её словам, в отделение может попасть любой житель Псковской области, «даже если он прописан в Саратове».

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

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