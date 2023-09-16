Астрономический фестиваль «Небо зовёт!» проходит в Пскове

19:13, 16 сентября 2023, ПАИ

Астрономический фестиваль «Небо зовёт!» проходит в Пскове сегодня, 16 сентября. Закрытие фестиваля состоится в 00:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Огненное шоу «Айрис» планируется в 22:30. Участие бесплатное. На фестивале гостей ждёт выставка астрофотографий псковских и санкт-петербургских любителей астрономии, лекции, а также детские площадки и астрономические наблюдения.

Отметим, фестиваль проводится в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Организаторы фестиваля – Псковский планетарий, центр «Юный техник» в Пскове, «АстроПсков» при поддержке управления культуры Пскова.