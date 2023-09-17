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Концерт памяти Виктора Цоя пройдёт в Пскове

Концерт группы «Чёрный квадрат», посвящённый памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя, пройдёт в Пскове. Об этом сообщается на сайте Дома Офицеров.

Фото: Дом Офицеров

В сообщении говорится, что музыканты из группы «Чёрный квадрат» вдохновляются Виктором Цоем и «магическим образом воссоздают атмосферу» его выступлений.

«Предстоящее событие особенное: оно посвящено юбилею того, без кого бы этих талантливых исполнителей просто бы не было. В знак искренней благодарности «Чёрный квадрат» почтит память кумира его бессмертными песнями и оригинальными композициями, моментально погружающими зал в эйфорию пьянящей ностальгии по безвременно погасшей Звезде», – говорится на сайте.

Концерт пройдёт в Доме Офицеров 11 октября в 19:00.

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