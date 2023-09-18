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Общество

Российские учёные нашли средство против опасных инфекционных эпидемий

Специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики из города Пущино Московской области разработали средство для повышения иммунитета, которое поможет людям справиться с опасными инфекционными эпидемиями. Такими, как новые штаммы гриппа или коронавирусы SARS-CoV. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соавтора исследований, заведующую Лабораторией биомедицинских технологий ИТЭБ РАН Ирину Фадееву.

Фото: ПАИ

Средство представляет собой наноэмульсию на основе терпеноидов – активных частиц, которые входят в состав эфирных масел хвойных деревьев. Они известны как вещества, которые помогают растениям справиться с патогенными бактериями и неблагоприятными природными факторами.

Специалисты добавили терпеноиды в состав сквалена – препарата, который в мире широко используют для создания общеукрепляющих препаратов. Это позволило получить новое чрезвычайно эффективное вещество.

«Было показано, что добавка лишь одного процента терпентинного масла умножает действие сквалена как минимум в четыре раза. При этом новый состав может сохранять полезные свойства от двух до четырёх лет. Тогда как «чистые» скваленовые эмульсии остаются годными к применению не более года», – рассказала Ирина Фадеева.

По мнению специалиста, самый действенный способ применения препарата – это инъекция, которая быстро мобилизует иммунитет и позволит повысить защиту организма в преддверии сезонных обострений инфекций или при наступлении пандемии. Достаточно одного укола в 2 мл лекарства.

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