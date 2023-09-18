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Общество

Психолого-педагогические классы начали работу в Псковской области

Первые занятия прошли в псковских психолого-педагогических классах. Площадками для реализации проекта стали школы № 12, № 24 и № 47 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

Темой первого занятия стало знакомство с историей педагогических классов, системой образования Псковской области и миссией современного учителя.

Торжественное открытие с участием зампредседателя комитета по образованию Псковской области Татьяны Лозницкой и начальника управления образования администрации Пскова Геннадия Иойлева прошло на базе школы № 47.

Фото: ПАИ

Представители сферы образования региона обратились к десятиклассникам с приветственным словом и напутствием в освоении педагогической профессии.

В течение 10–11-х классов школьники будут осваивать не только общеобразовательные предметы, но и азы педагогики и психологии. Учебную программу «Психолого-педагогический класс», по которой будут проходить занятия, разработали сотрудники Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО). Именно им предстоит заинтересовать старшеклассников профессией педагога и замотивировать на дальнейшее профессионального самоопределение.

Первые занятия в психолого-педагогических классах провели доцент центра гражданского образования ПОИПКРО Ольга Вишнева, доцент кафедры управления развитием образовательных систем ПОИПКРО Андрей Хришкевич, заведующий центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ПОИПКРО Людмила Николаева.

Фото: комитет по образованию Псковской области

Напомним, в 2023–2024 учебном году в Псковской области начали работу десять психолого-педагогических классов. Знакомиться с профессиями педагогической направленности будут старшеклассники из Пскова, Великих Лук, Невеля, Опочки, Пустошки и Острова.

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