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Заключительный литературный квиз пройдёт в псковском «Лофте» 23 сентября

Четвёртый и заключительный книгоквиз в рамках литературного проекта «Букбар» состоится 23 сентября в 18:30 в псковском креативном пространстве «Лофт». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

С 18:30 и до последнего вопроса все желающие смогут принять участие в интеллектуальном соревновании от Антона Усика на знание классической и современной литературы. На квизе пройдёт шесть раундов, которые будут включать фирменные вопросы на логику от клуба «Краски интеллекта», а также специальный тур для посетителей проекта «Букбар».

Фото: пресс-служба креативного пространства «Лофт»

В мероприятии могут принять участие команды от двух до шести человек. Также необходима регистрация по ссылке (vk.com/bookbar_loft?w=app5708398_-216434544). Если команды нет, то можно оставить заявку и прийти в «Лофт» 23 сентября, команду найдут на самом мероприятии.

«Будем рады видеть всех тех, кто когда-либо принимал участие в «Букбаре». Особенно тех, кто старался делать посещение наших мероприятий постоянным (знаем, что такие есть). Для нас это не просто квиз, а подведение итогов. Мы приготовили для вас наш неизменно вкусный кофе и памятные подарки, которые, надеемся, вам понравятся. Будем рады увидеть ваши улыбки и услышать добрые слова», – отметили организаторы.

Литературный проект «Букбар» реализует креативное пространство «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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