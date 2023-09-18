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Каждый третий сайт в Пскове заражён вирусом – эксперт

Каждый третий сайт в Пскове заражён вирусом, заявил руководитель агентства интернет-маркетинга CoffeeStudio и глава образовательного проекта «Кофе школа» Игорь Черных в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Игорь Черных: Каждый третий сайт в Пскове заражён вирусом. Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

«Я практически каждый день вижу взломанные сайты. Могу сказать, что каждый третий – четвёртый сайт в Пскове за год был подвержен вирусам. Были и DDoS-атаки. Конечно, сейчас их стало меньше, но до этого они были огромного потока. Год назад наши сервера трещали от того, что к нам шли огромные мегабайты», – отметил Игорь Черных.

Он также пояснил, что в основном среди заражённых наблюдаются сайты с открытым кодом и расположенные на известных платформах. По словам Игоря Черных, во время DDoS-атаки сайт не выдерживает и «просто зависает».

«Вирусы, которые есть на сайте, обыкновенный человек и не видит. Например, на сайте всплыла какая-то реклама или сайт перешёл на какую-то страницу. Где-то заражается компьютер, который потом участвует в DDoS-атаках. <…> Специалист это видит сразу, обычный человек это вообще не видит, хозяин сайта тоже может это не увидеть, пока ему не покажут», – подчеркнул гость студии. 

Последний вирус, с которым столкнулся эксперт, был создан в интернет-магазине. «Последний вирус, который я видел, был сделан в интернет-магазине. Он [вирус. – ПАИ] перехватывал в корзине персональные данные человека, потом записывал их в файл и отсылал. То есть на сайте он ничего не заражал, а просто записывал персональные данные и передавал», – заключил Игорь Черных.

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Каждый третий сайт в Пскове заражён вирусом – эксперт

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