Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский эксперт дал характеристику рынку IT-компаний в регионе

Насколько развит рынок в сфере IT-компаний в Псковской области, рассказал руководитель агентства интернет-маркетинга CoffeeStudio и глава образовательного проекта «Кофе школа» Игорь Черных в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Игорь Черных: «Рынок IT в Пскове, как мне кажется, устоялся, но он устоялся не в очень хорошую сторону». Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

«Рынок IT в Пскове, как мне кажется, устоялся, но он устоялся не в очень хорошую сторону. Лет 10-15 назад в Пскове было 10-15 студий. <...> А вот на данный момент web-студий в Пскове штук пять-шесть. И то некоторые из них состоят из двух-трёх человек. Как мне кажется, рынок IT в Пскове развивается не сильно стремительно», – отметил Игорь Черных.  

Также, по его словам, крупные псковские компании делают заказы в Москве и Санкт-Петербурге, а маленькие компании не готовы тратить свои деньги. «Маленькие компании не совсем в Пскове понимают, сколько надо тратить на IT», – заверил гость студии.   

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 сентября 2023

ФОТОФАКТ. Груши зацвели в Псковской области
18 сентября 2023

Галина Невалённая: Вакцина эффективна против штаммов гриппа этого сезона
18 сентября 2023

Двое псковичей вошли в состав Молодёжного парламента России
18 сентября 2023

Профсоюзы рассказали о своей работе студентам Псковского колледжа искусств
18 сентября 2023

Заключительный литературный квиз пройдёт в псковском «Лофте» 23 сентября
18 сентября 2023

Военно-учебный центр ПсковГУ объявил набор на специальность «Старший стрелок»
18 сентября 2023

К 27 октября в Пскове отремонтируют четыре из девяти запланированных междворовых проездов
18 сентября 2023

Каждый третий сайт в Пскове заражён вирусом – эксперт

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...