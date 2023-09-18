Псковский эксперт дал характеристику рынку IT-компаний в регионе

16:59, 18 сентября 2023, ПАИ

Насколько развит рынок в сфере IT-компаний в Псковской области, рассказал руководитель агентства интернет-маркетинга CoffeeStudio и глава образовательного проекта «Кофе школа» Игорь Черных в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Рынок IT в Пскове, как мне кажется, устоялся, но он устоялся не в очень хорошую сторону. Лет 10-15 назад в Пскове было 10-15 студий. <...> А вот на данный момент web-студий в Пскове штук пять-шесть. И то некоторые из них состоят из двух-трёх человек. Как мне кажется, рынок IT в Пскове развивается не сильно стремительно», – отметил Игорь Черных.

Также, по его словам, крупные псковские компании делают заказы в Москве и Санкт-Петербурге, а маленькие компании не готовы тратить свои деньги. «Маленькие компании не совсем в Пскове понимают, сколько надо тратить на IT», – заверил гость студии.