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Общество

Уехавшие за границу IT-специалисты начинают возвращаться в Россию – псковский эксперт

Некоторые IT-специалисты, которые до этого уезжали работать за границу, возвращаются в Россию, и в частности в Псковскую область. Об этом рассказал руководитель агентства интернет-маркетинга CoffeeStudio и глава образовательного проекта «Кофе школа» Игорь Черных в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Игорь Черных: «Прямо сейчас большого оттока IT-специалистов я не вижу». Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

«У меня в компании проблем с оттоком кадров не было. Честно скажу, больший «отток мозгов» – это в Москву, Санкт-Петербург или на удалённую работу. <…> Скажу о своей компании: мы уже не берём в компанию junior-программистов, мы ищем квалифицированные кадры, а с этим как раз трудно», – подчеркнул Игорь Черных.

По его словам, талантливые сотрудники из региона, которые хотят работать и знают, как это делать, трудоустроены в московских и петербургских компаниях. «Из моих разработчиков никто не уехал куда-то за границу, а из бывших сотрудников знаю тех, кто уезжал за границу и сейчас вернулся», – сказал гость студии.

Игорь Черных также заверил, что в течение прошлого года на сервисах поиска работы было размещено большое количество резюме программистов-разработчиков. «Сейчас они почти исчезли, уже всех расхватали. Прямо сейчас большого оттока специалистов, честно говоря, я не вижу даже среди коллег», – заключил он.  

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