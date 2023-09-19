Псковичи стали призёрами Всеволожской лиги дзюдо

14:11, 19 сентября 2023, ПАИ

Псковичи Михаил Андронов и Иван Романов стали призёрами третьего этапа Всеволожской лиги дзюдо «Ладога» среди юношей и девушек 2011–2012 и 2013–2014 годов рождения. Соревнования прошли в городском посёлке имени Морозова Ленинградской области 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

Всего в соревнованиях приняли участие семь псковичей – воспитанников спортшколы «Мастер».

Серебро среди юношей 2013–2014 годов рождения в весовой категории до 31 килограмма взял Иван Романов. Бронзовую награду среди юношей 2011–2012 годов рождения в весовой категории до 34 килограммов завоевал Михаил Андронов.

Тренируют спортсменов Сергей Фомин и Кирилл Романов.

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