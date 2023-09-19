Елена Тимашова станет гостьей эфира на радио «Серебряный дождь»

13:11, 19 сентября 2023, ПАИ

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова станет гостьей программы «Оглавление» сегодня, 19 сентября, в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главной темой разговора станет продолжающаяся отладка системы местного самоуправления в регионе.

Каков качественный и количественный состав первых окружных Собраний депутатов? Как и когда будут организованы конкурсы на должности глав округов – бывших районов? Округ или район – каким определением пользоваться правильно? Почему удвоено финансирование ТОС на 2024 год?

Об этом и многом другом слушайте в программе «Оглавление» в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».