Игорь Романов сложил полномочия депутата Плюсского районного Собрания

16:35, 19 сентября 2023, ПАИ

Лидер Псковского регионального отделения Партии Роста Игорь Романов написал заявление о сложении полномочий с себя депутата Плюсского районного Собрания в связи с избранием в состав Печорского окружного Собрания. Об этом в программе «Оглавление» в эфире на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове рассказала начальник управления МСУ и территориального развития правительства Псковской области Елена Тимашова. Информацию об этом Игорь Романов подтвердил в разговоре с корреспондентом ПАИ.

Депутатом Плюсского районного Собрания Игорь Романов был избран год назад, в сентябре 2022 года. На состоявшихся 10 сентября 2023 года выборах в представительные органы власти в восьми муниципальных округах он стал единственным избранным депутатом от Партии Роста.

По словам Игоря Романова, его заявление о сложении полномочий депутаты Плюсского Собрания рассмотрят на ближайшей сессии. Организационная сессия Печорского окружного Собрания состоится 20 сентября.